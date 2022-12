BRASÍLIA - O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva fez uma visita de cortesia nesta segunda-feira, 19, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. Ele se reuniu com 25 dos atuais 32 ministros da Corte, apurou o Estadão/Broadcast.

Lula já fez o mesmo com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O compromisso não constava da agenda oficial do petista, que não conversou com a imprensa nem na entrada, nem na saída do STJ.

Lula com ministros do STJ - 19/12/2022. Foto: Ricardo Stuckert