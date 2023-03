Lula indica embaixadores de Reino Unido, França, EUA, Argentina e representante na ONU

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou para apreciação do Senado a indicação de seis diplomatas para cargos de embaixador no exterior, além de Sérgio França Danese para representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU).

As mensagens de envio dos nomes estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 21. Dentre eles, está o do ex-ministro da Relações Exteriores Antonio Patriota para embaixador no Reino Unido. Patriota foi ministro das Relações Exteriores de 2011 a 2013, durante o governo Dilma Rousseff.

Para a representação brasileira nos Estados Unidos, foi indicada Maria Luiza Ribeiro Viotti. Economista e diplomata de carreira, ela é da confiança do embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa e atual assessor especial de Lula. Ela já foi chefe de gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em Nova York. No Itamaraty, lidou com temas sociais, direitos humanos, meio ambiente e assuntos indígenas. Viotti também chefiou a embaixada em Berlim.

Para ocupar os postos, os indicados por Lula precisam ser sabatinados no Senado e ter seus nomes aprovados em comissão e no plenário. As outras indicações enviadas ao Congresso por Lula são:

Paulino Franco de Carvalho Neto, para embaixador no Egito e, cumulativamente, no Estado da Eritreia;

Ricardo Neiva Tavares, para embaixador na França e, cumulativamente, no Principado de Mônaco;

Julio Glinternick Bitelli, para embaixador na Argentina;

Everton Vieira Vargas, para embaixador do Brasil junto à Santa Sé e, cumulativamente, junto à Ordem Soberana e Militar de Malta.

Os postos indicados por Lula são de embaixadas consideradas estratégicas para a política externa, parte delas postos-chave do “circuito Elizabeth Arden”, que reúne os destinos mais badalados da diplomacia.