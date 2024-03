Lula indica Janja para integrar comitiva do Brasil em evento da ONU em Nova York

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) designou sua mulher, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, para integrar o grupo que vai representar o Brasil na 68ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher da Organização das Nações Unidas (ONU), a ser realizada de 11 a 22 de março em Nova York, nos Estados Unidos.

Conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU), a viagem da primeira-dama para participar do evento será no período de 9 a 16 de março. Segundo informações do órgão, a sessão é o maior encontro anual da ONU sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres.

Lula indica Janja para comitiva brasileira em evento da ONU Foto: Ricardo Stuckert/PR