O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve alta na manhã desta segunda-feira, 21, após passar por um procedimento cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Conforme nota emitida pela assessoria de imprensa do petista, ele foi submetido a uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. De acordo com o boletim, foi verificada a ausência de neoplasia, ou seja, não se tratava de tumor maligno.

Após participar da COP-27, Lula esteve em Portugal no fim de semana. Foto: AP

Lula foi admitido no hospital neste domingo, 20, e teve alta por volta das 7h45 desta segunda. Ele foi acompanhado durante o procedimento pelos médicos Roberto Kalil Filho, Artur Katz, Rubens Brito, Rui Imamura e Luiz Paulo Kowalski. A leucoplasia laríngea é caracterizada por uma lesão branca na mucosa. “Tudo resolvido e bem”, escreveu o presidente eleito em suas redes sociais após a divulgação do boletim médico.

Bom dia. Já em casa, depois de um pequeno procedimento ontem. Tudo resolvido e bem. Boa semana para todos. pic.twitter.com/GKIedoN030 — Lula (@LulaOficial) November 21, 2022

Na semana passada, antes de embarcar para o Egito, onde participou da COP-27, Lula foi submetido a uma avaliação médica no Sírio-Libanês, quando foram identificadas uma inflamação na garganta e a leucoplasia.

Na mesma ocasião, foi constatado que os demais exames de Lula estão normais, e que apontam “completa remissão do tumor diagnosticado em 2011″. Naquele ano, o petista tratou um tumor, de cerca de três centímetros, localizado na laringe, acima da supraglote.

Leia a íntegra do boletim médico divulgado nesta segunda-feira:

“O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada ontem, no Hospital Sírio-Libanês, para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia.

Ele teve alta hoje, às 7h45, e foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz, Dr. Rubens Brito, Dr. Rui Imamura e Dr. Luiz Paulo Kowalski.”

Dr. Luiz Francisco Cardoso Dr. Ângelo Fernandez

Diretor de Governança Clínica Diretor Clínico