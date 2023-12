Lula e Janja de papelão substituem originais, que não compareceram a evento do Prerrogativas em SP

Com a expectativa que acabou não se confirmando da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja em um evento do grupo Prerrogativas em São Paulo, totens dos dois confeccionados em papelão acabaram “substituindo” os originais. As peças foram colocadas na entrada e em uma das escadas de acesso ao evento do grupo de advogados que é aliado do governo, e foram utilizadas por pessoas que chegavam ao espaço e tiravam fotos com o casal presidencial.

Lula e Janja de papelão substituem os originais em evento do Prerrogativas em SP Foto: Pedro Augusto Figueiredo

A estratégia não é novidade e já foi utilizada inclusive por adversários de Lula. Na campanha eleitoral e 2014, por exemplo, o uso de bonecos de papelão do então candidato Aécio Neves (PSDB) com a mão estendida para encaixar no ombro dos militantes ganhou tanta repercussão que se tornou até mote para um perfil nas redes sociais. O “Aécio de Papelão’, que funciona até hoje, tem 73,9 mil seguidores no Twitter.

No último dia 30, em evento de homenagem ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em São Bernardo do Campo, a tática usada foi a mesma. Sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, um totem de papelão foi utilizado para representá-lo nas fotos com aliados.

No caso do evento do Prerrogativas, a presença do presidente e da primeira-dama ainda era esperada por alguns aliados até a noite de quarta-feira. Contudo, coo Lula acabou de voltar de uma longa viagem ao Oriente Médio e à Alemanha, que foi considerada desgastante, e tinha compromissos no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, ele acabou não comparecendo ao ato. Os ministros da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e da Controladoria Geral da União (CGU, Vinícius Marques de Carvalho, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) foram algumas das autoridades que compareceram ao evento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enviou um vídeo, argumentando que a agenda em Brasília estava pesada.