Viagens internacionais de Lula já levaram Alckmin a ocupar Presidência por quase 1 mês

A sequência de viagens internacionais realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste terceiro mandato já levou seu vice, Geraldo Alckmin, a assumir o comando do Palácio do Planalto por 26 dias. O petista está no Japão para participar, como convidado, da reunião do G-7, o grupo que reúne os sete países mais ricos do mundo.

Com a genda de encontros bilaterais a serem cumpridas pelo petista até domingo, 21, Alckmin acumulará mais três dias no exercício da Presidência, completando praticamente um mês no cargo, ou 20% de todo o governo até aqui.

O presidente Lula e a primeira-dama, Janja, embarcam para o Japão Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Ex-governador paulista e candidato à Presidência por duas vezes antes de formar chapa com Lula na eleição de 2022, Alckmin acumula a função de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços desde 4 de janeiro. As repetidas viagens do petista fazem o ex-tucano se dividir entre compromissos referentes aos dois cargos.

Na quarta, 17, por exemplo, o ministro e presidente em exercício participou, em Brasília, da primeira edição do Fórum de Competitividade, no qual foram debatidas propostas para se reduzir o chamado “custo Brasil”. Nesta sexta, 19, despacha no Planalto, onde recebe três outros ministros: José Mucio (Defesa), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Marina Silva (Meio Ambiente).

Alckmin segue à risca os planos do governo Lula em encontros públicos e privados, mas se nega a sentar na cadeira de presidente. Prefere despachar em uma sala de reuniões ao lado do gabinete presidencial, mesmo com a insistência do petista para que ocupe sua sala.

A postura rende elogios de lealdade e, ao mesmo tempo, brincadeiras. Já na primeira viagem de Lula ao exterior, em janeiro, o petista insistiu para que o vice trabalhasse de sua sala, usasse sua mesa e se sentasse em sua cadeira, que, segundo ele, “não morde, mas afaga”. Alckmin respondeu que usaria a sala, mas a cadeira jamais. E lembrou que nunca usou a cadeira de Mário Covas quando ele, então tucano, era seu vice no governo paulista entre 1995 e 2001. “A cadeira é do presidente”, afirmou.

Meio ambiente

Na primeira reunião bilateral no Japão, o presidente Lula afirmou que a proteção ambiental é uma prioridade de sua gestão, em reunião com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, nesta sexta-feira, durante o encontro do G-7, que conta com Brasil e Austrália como países convidados.

Em Hiroshima, na primeira reunião bilateral de uma série de encontros no Japão, o presidente Lula conversa com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Lula e Albanese reuniram-se por cerca de 35 minutos em Hiroshima, no Japão, antes dos painéis do G-7, que começam neste sábado, 20. Além de participar dos painéis do evento multilateral, o petista terá nove reuniões bilaterais e um encontro com empresários.

“O presidente deixou claro que uma de suas prioridades é reforçar a proteção do meio ambiente e da biodiversidade. E mencionou os investimentos australianos na produção de hidrogênio verde no Estado do Ceará que, segundo ele, complementam a matriz energética brasileira, que ‘já é bastante limpa’”, diz nota do Ministério das Relações Exteriores. O comunicado do Itamaraty ainda confirmou que Lula e Albanese debateram a regulamentação do mercado de trabalho após a chegada dos aplicativos, como antecipou o Estadão/Broadcast.

Confira viagens de Lula e o período em que Alckmin comandou o Planalto:

Janeiro

- Nos dias 22, 23, 24 e 25, o presidente esteve na Argentina e no Uruguai

Fevereiro

- Lula visitou os Estados entre dias 9 e 11 de fevereiro

Abril

- Em abril, depois de cancelada a data inicial, o petista visitou a China e os Emirados Árabes. O roteiro foi cumprido nos dias 11, 12, 13, 14, 15 e 16

- Na semana seguinte, entre os dias 20 e 26, Lula embarcou para a Europa e cumpriu agenda em Portugal e na Espanha

Maio

- No início deste mês, convidado para a coração do Rei Charles III, do Reino Unido, o presidente ficou fora do País nos dias 4, 5 e 6.

- Nesta quarta, 17, Lula embarcou para sua sexta viagem internacional. Ele participa do G-7, no Japão, até domingo, 21