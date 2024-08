Lula lamenta morte de líder indígena Tuíre Kayapó

“Hoje perdemos a liderança Tuíre Kayapó, uma referência na defesa dos povos originários do nosso país. Solidariedade aos familiares e amigos de Tuíre”, escreveu o chefe do Executivo no X, antigo Twitter, nesta tarde.

Tuíre, que enfrentava um câncer de colo de útero, morreu na manhã de hoje no Pará. Recentemente, a liderança indígena esteve envolvida na luta do marco temporal, tese segundo a qual só poderiam ser demarcadas terras indígenas ocupadas antes de 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição.