Lula manda mensagem ao Congresso prometendo ‘diálogo que supera filiações partidárias’

A mensagem destacou ainda a relação do governo com os Estados e sua atuação para lidar com o “sufocamento financeiro a que Estados e Municípios foram arrastados após a pandemia”. O presidente também salientou a “seriedade na condução da política econômica”, conduzida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que isso “possibilitou que fechássemos 2023 com a inflação baixa e dentro da meta. Nosso Produto Interno Bruto (PIB) cresceu bem acima do que muitos estimavam no início do ano. Voltamos a gerar empregos com carteira assinada. E caminhamos para seguir crescendo de forma consistente nos próximos anos”.

Lula também prometeu uma “vanguarda” no debate das condições climáticas, e citou o esforço para uma “nova agroindústria competitiva e sustentável”. “Juntos e com diálogo criaremos condições para Brasil ocupar papel no mundo”, disse.