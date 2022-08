Sabatina de Lula no JN registra panelaços, mas também gritos de ‘Lula lá’

A entrevista concedida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Jornal Nacional nesta quinta-feira, 25, foi acompanhada de manifestações em diversos municípios. Capitais como São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Brasília registraram panelaços contra o petista.

Na segunda-feira, panelaços também foram registrados contra o presidente Jair Bolsonaro Foto: Wilton Junior/Estadão

Os protestos começaram por volta das 20h30, horário do início da sabatina, mas tiveram apelo tímido nas redes sociais. Os registros foram menores do que os percebidos na sabatina realizada pela TV Globo com o presidente Jair Bolsonaro (PL), na segunda feira, 25.

Em São Paulo, houve panelaço em bairros como Moema e Lauzane Paulista. Outros bairros da capital manifestaram apoio ao ex-presidente, como Perdizes e Santa Cecília, onde apoiadores gritaram “Lula lá” e bateram palmas ao final da sabatina.

Opositores do petista também protestaram nos municípios de Santos, Distrito Federal e Balneário Camboriú.

Os panelaços remetem a protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) que tiveram início em 2015. Em 8 de março daquele ano, a presidente fez um pronunciamento em rede nacional para comemorar o Dia Internacional da Mulher e defender um ajuste fiscal para recuperar a economia brasileira. Foi o primeiro de uma série de panelaços que seguiram até o impeachment da presidente no ano seguinte.





