Lula parabeniza Bia Souza por medalha de Ouro em Paris e cita Bolsa Atleta; veja

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou a judoca Beatriz Souza pela medalha de ouro conquistada nesta sexta-feira, 2, nas Olimpíadas de Paris. Lula recebeu a informação da conquista durante uma agenda oficial em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. O petista aproveitou a vitória para citar o programa Bolsa Atleta, criado no primeiro mandato dele em 2004 e que concede R$ 16,6 mil mensais para a medalhista.

A judoca Bia Souza, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Paris Foto: Alexandre Loureiro/COB

“Recebi um recado aqui, a nossa companheira Beatriz Souza, no judô, acaba de ganhar a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. É importante lembrar que 80% dos atletas que estão em Paris recebem uma coisa chamada Bolsa Atleta, que nós criamos em 2004″, afirmou Lula.

PUBLICIDADE Bia Souza venceu a categoria acima de 78 quilos. Para chegar ao ouro, ela derrotou a israelense Raz Hershko na final e a francesa Romane Dicko na semifinal. Esta é a primeira participação dela em Olimpíadas. A atleta tem 26 anos e nasceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Além do ouro em Paris, ela tem duas medalhas de prata e quatro de bronze em campeonatos mundiais de judô, além de uma medalha de prata e duas de bronze nos Jogos Pan-Americanos.

Até o mês passado, a judoca recebia R$ 15 mil mensais do governo federal pelo Bolsa Atleta. No mês passado, o valor foi reajustado por Lula para R$ 16.629. Ela está inscrita na categoria “pódio”, que conta com o maior benefício financeiro. O programa busca garantir que esportistas de alto rendimento tenham condições de participar de competições nacionais e internacionais.

Janja também parabeniza judoca

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também parabenizou Bia Souza pelo ouro olímpico. No X (antigo Twitter), Janja destacou que a primeira vitória brasileira nos Jogos foi de uma atleta mulher.

Assim como o marido, ela também lembrou o suporte dado à judoca pelo governo federal. “Mais uma beneficiária do Bolsa Atleta enchendo o Brasil de orgulho!”, afirmou.

Lula celebrou outras medalhas nas redes sociais

O presidente usou as redes sociais para comemorar outras cinco medalhas conquistadas pelo País. Nesta quinta-feira, 1º, ele parabenizou a ginasta Rebeca Andrade, que ganhou a prata na competição geral individual feminina da modalidade. “Orgulho do nosso Brasil”, disse.

Também nesta quinta, Lula destacou a vitória de Caio Bonfim, que ganhou uma prata inédita na marcha atlética. “Parabéns pela sua perseverança e esforço, e por ter superado as adversidades dentro e fora do esporte”, afirmou o petista.

O chefe do Executivo classificou como “histórica” a medalha de bronze conquistada pela equipe de ginástica artística feminina. “Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares são orgulhos do nosso País”, escreveu Lula.

No domingo, 28, presidente também parabenizou o judoca William Lima, que ganhou a prata na categoria de 66 quilos, a atleta Larissa Pimenta, que venceu na categoria de 52 quilos e a skatista Rayssa Leal, que conquistou o bronze no skate street feminino. Essas foram as primeiras medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Paris.