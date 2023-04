Lula participa de cerimônia na Praça da Paz e se encontrará com Xi Jinping

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu sequência nesta sexta-feira, 14, em agenda no segundo dia de viagem oficial à China. Em Pequim, o petista se reuniu com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, com quem conversou sobre “ampliar fluxos de comércio e equilibrar a geopolítica mundial”. O país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil. Em seguida, participou de uma cerimônia no Monumento aos Heróis do Povo, na Praça da Paz Celestial, acompanhado da primeira-dama, Janja. O presidente e Janja foram recebidos com o hino nacional brasileiro na praça, que é a terceira maior do mundo e tem importância histórica para a China.

A agenda oficial desta sexta-feira tem como ponto principal o encontro de Lula com o presidente da China, Xi Jinping. É durante esta reunião que os dois países devem assinar uma série de acordos bilaterais. Na quinta-feira, 13, durante o primeiro dia de visitas, Lula questionou o dólar como moeda usada em negócios envolvendo países e defendeu que outras moedas, como o próprio real, poderiam ser usadas nesse tipo de negociação. Após o encontro com o presidente chinês está prevista uma declaração púbblica do mandatário brasileiro na embaixada do País em Pequim.

No encontro com o presidente da Assembleia Nacional, Lula destacou a importância do país asiático para as relações comerciais brasileiras e disse querer “elevar o patamar” da parceria entre os países.

“É importante dizer que a China tem sido uma parceira preferencial do Brasil nas suas relações comerciais. É com a China que a gente mantém o mais importante fluxo de comércio exterior. É com a China que nós temos a nossa maior balança comercial e é junto com a China que nós temos tentado equilibrar a geopolítica mundial discutindo os temas mais importantes”, disse. “Queremos elevar o patamar da parceria estratégica entre nossos países, ampliar fluxos de comércio e, junto com a China, equilibrar a geopolítica mundial”, completou.

Encontro com empresa

Antes, na primeira agenda do dia, Lula se encontrou com o presidente da empresa chinesa de energia elétrica State Grid, Zhang Zhigang, com quem reforçou a importância dos investimentos chineses no Brasil e a expectativa de que a companhia participe de leilões previstos para este ano no País. A companhia tem linhas de transmissão em 14 estados brasileiros e é a controladora da CPFL.

Continua após a publicidade