Lula pede à equipe para tirar a palavra ‘gasto’ do vocabulário do governo

BRASÍLIA – Na primeira reunião ministerial de seu mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que a equipe aposente a palavra “gasto” de seu vocabulário. A portas fechadas, Lula afirmou que o único gasto aceito pelo mercado financeiro é o dos juros, mas destacou a importância da mudança desse discurso.

“O governo tem de falar de investimento”, insistiu o presidente nesta sexta-feira, 6, segundo relatos de participantes da reunião, ao lembrar que deu essa orientação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Leia também Lula reforça a dependência do governo da ‘boa vontade’ do Congresso; leia análise

Pouco antes, Haddad havia dito que os gastos deste ano já estão contratados no Orçamento e pediu aos colegas cuidado para que não sejam feitas novas despesas, sob pena de corte. Argumentou, ainda, que todos os anúncios de medidas e programas devem levar isso em conta.

Diante de 37 ministros, na Sala Suprema do Palácio do Planalto, Lula assegurou que o governo não deixará de enfrentar a questão fiscal. Mais uma vez, porém, insistiu em que gasto social precisa ser encarado como investimento, e não como despesa.

Lula faz primeira reunião ministerial de seu mandato, na Sala Suprema do Palácio do Planalto Foto: Ricardo Stuckert/Presidência

O presidente repetiu ali trechos do que dissera na parte aberta da reunião. Sempre olhando para Haddad e para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, Lula afirmou que o papel da equipe econômica é dizer que não tem dinheiro; o dos demais ministros é pedir recursos e o dele é o de arbitrar o impasse, na tentativa de descobrir uma brecha para arrumar verba.

Ao citar a vitória da Argentina na Copa do Mundo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, indicou como deve ser o trabalho da equipe. Na sua avaliação, o time do governo tem “muitos craques”, mas só será campeão se não fizer jogadas individuais. “Eu gosto muito de futebol”, avisou Costa, rindo.

Responsável pela articulação política do Planalto com o Congresso, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, repetiu palavras de Lula ao pedir que todos mantenham uma boa relação com o Legislativo.

Padilha disse que, diante de qualquer dúvida, é preferível o ministro ir ao Congresso a esperar a notícia virar uma crise, com possibilidade do constrangimento de uma convocação.

Participantes da reunião disseram não ter havido perguntas para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), desgastada após virem à tona suas relações políticas com acusados de chefiar milícias no Rio. Foi ela mesma que tomou a iniciativa de dar uma breve explicação, após falar sobre as prioridades da pasta. Disse estar com a “consciência tranquila” diante das notícias e que seguiria no cargo para tocar esses projetos.

Novo governo Governo Lula faz ‘desbolsonarização’ do segundo escalão nos 37 ministérios

O discurso de Lula na abertura da reunião, porém, foi cheio de recados para os ministros. “Quem fizer errado sabe que tem só um jeito: a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. E, se cometer algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria Justiça”, afirmou o presidente.

Mesmo assim, Lula vestiu o figurino de “pai” sobre o qual havia se referido antes. “Estejam certos de que eu estarei apoiando cada um de vocês nos momentos bons e nos momentos ruins. Não deixarei nenhum de vocês no meio da estrada”, garantiu ele.