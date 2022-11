Lula pede a Haddad indicação de nomes da Educação para equipe de transição

Publicidade

Ex-ministro da Educação, o petista Fernando Haddad recebeu a incumbência de indicar nomes da área para a equipe de transição de governo. O pedido, segundo fontes, foi feito pelo próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, 1º. Na conversa entre os dois, houve uma sinalização de que Haddad não deve ser o coordenador da área educacional nos próximos dois meses, mas caberá a ele a escolha do time.

Haddad é um dos políticos mais próximos a Lula atualmente. Ele figura na lista de possíveis ministeriáveis no governo Lula 3 e é um dos cotados para assumir o Ministério da Fazenda.

O ex-ministro Fernando Haddad; petista é um dos políticos mais próximos a Lula Foto: CARL DE SOUZA/AFP

Ao passar a missão para Haddad, Lula mencionou especificamente o nome de Neca Setúbal, herdeira do Itaú, e o do instituto Todos pela Educação. Caberá ao ex-ministro e ex-prefeito fazer o contato com Neca e também com Priscila Cruz, do Todos pela Educação, para ouvir sugestões de quadros na área. Ele também tem dito a aliados que pretende conversar com Daniel Cara, dirigente nacional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Alvo de escândalos durante o governo Bolsonaro, o Ministério da Educação do governo Bolsonaro teve quatro ministros nos últimos quatro anos - e ainda um quinto que foi nomeado mas não chegou a assumir o cargo.

As indicações de Haddad serão repassadas ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), nomeado nesta segunda-feira, 1, o coordenador da equipe de transição.

Segundo o Estadão apurou, duas mulheres disputam o cargo de ministra da Educação no governo de Lula. Izolda Cela, atual governadora do Ceará e ex-secretária de Educação de Sobral, tem o apoio dos ex titulares do MEC em governos petistas Aloizio Mercadante e Fernando Haddad. Fundações e institutos de educação também indicam Izolda por sua experiência em gestão pública educacional, considerada uma das mais exitosas do País, tanto em Sobral como no Estado do Ceará. Mas Simone Tebet (MDB) deu indicações claras de que quer a pasta.