Lula pede políticas públicas para classe média e diz que Bolsonaro ‘tomou surra’ nas eleições

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um aceno nesta quinta-feira ao eleitorado de classe média, comumente associado ao bolsonarismo por lideranças petistas, ligadas às classes mais baixas. Em discurso no Palácio do Planalto, Lula afirmou ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro “tomou surra” nas últimas eleições, apesar de o petista ter vencido a disputa com apenas 50,9% dos votos válidos no segundo turno, contra 49,10% do rival.

“Vamos tratar de atender a classe média. É preciso que a gente atenda à classe média, porque, no fundo, a classe média não é contemplada em quase nada das políticas públicas do governo”, declarou Lula, para quem esse estrato social acaba “órfão de pai, mãe, e governo”. “Além de cuidar das pessoas mais pobres, temos de cuidar das pessoas de classe média, porque são elas que sustentam a economia desse País”, destacou, embora sem anunciar medidas voltadas ao grupo.

Presidente disse que Jair Bolsonaro tomou 'surra' nas urnas, apesar de ter vencido com margem apertada. Foto: Wilton Junior/Estadão

No discurso, Lula diz ser preciso que todos saibam que ele venceu as eleições para “mudar as coisas”. “Muita coisa vai mudar nesse País”, declarou o presidente. Ele voltou a criticar a exportação de óleo cru para posterior importação de óleo diesel, e a dizer que o Brasil precisa exportar conhecimento e não apenas commodities. Lula não antecipou, contudo, eventuais mudanças em políticas da Petrobras que poderiam alterar o cenário descrito.