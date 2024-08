Com impasse entre Moraes e Musk no X, Lula divulga perfis em outras redes; veja

Por meio da própria rede social de Elon Musk, o STF enviou uma intimação exigindo que o bilionário indique quem será o novo representante da plataforma no Brasil. No último dia 17, o empresário encerrou o escritório no Brasil, retirando todos os responsáveis pelo setor jurídico da empresa no território brasileiro.

Se Musk não cumprir a determinação do ministro do STF até as 20 horas desta quinta-feira, Moraes vai oficiar a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), determinando a interrupção das atividades da rede social no território nacional.