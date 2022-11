Lula pode manter segurança pública no Ministério da Justiça em início de governo, diz senador aliado

BRASÍLIA - O senador Omar Aziz (PSD-AM) disse que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não irá criar o Ministério de Segurança Pública no início do governo. Aziz disse ter ouvido a informação do próprio Lula, com quem se reuniu nesta terça-feira, 29.

Segundo ele, a informação que ouviu foi a de que a pasta não será criada em um “primeiro momento”, o que indica que isso poderia ser feito ao longo do mandato. Se a informação for confirmada pelo governo eleito, as questões de segurança pública, portanto, devem permanecer dentro da aba do Ministério da Justiça.

O senador Omar Aziz se reuniu com o presidente eleito Lula para tratar da formação de governo Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Consultados, no entanto, integrantes do grupo de transição que discute o tema dizem que a ideia de criar um ministério para Segurança Pública independente da pasta da Justiça não foi descartada até o momento.

Durante a campanha, Lula prometeu separar as pastas da Segurança Pública e da Justiça. Aliados do petista, no entanto, têm desaconselhado o presidente eleito a desmembrar o Ministério da Justiça, sob argumento de que isso esvaziaria a pasta.

O mais cotado para assumir o cargo de ministro da Justiça é o senador eleito Flavio Dino (PSB-MA). Ele é um dos que sugere que a segurança pública fique dentro do guarda-chuva do Ministério da Justiça.