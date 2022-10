Lula promete pacificação e ‘harmonia’; Bolsonaro diz que sua vitória é ‘pelo bem do Brasil’

Publicidade

Candidatos à Presidência da República, os rivais Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) votaram na manhã deste domingo, 30, no ABC Paulista e no Rio de Janeiro, respectivamente. Ambos cumprimentaram apoiadores em suas seções eleitorais.

Bolsonaro votou minutos após a abertura das urnas. Ele chegou à sua seção eleitoral, na escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio, às 7h50. O presidente conversou com apoiadores enquanto aguardava a abertura dos portões, às 8h. Depois de votar, ele afirmou que “o Brasil será vitorioso na tarde de hoje”.

“A expectativa é de vitória hoje, pelo bem do Brasil. Só temos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde, ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde”, disse o candidato à reeleição. Diferentemente do que aconteceu no primeiro turno, ele não respondeu a perguntas da imprensa, limitando-se a essa declaração.

O presidente da República e candidato a reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, vota na Vila Militar na manhã deste domingo, 30, na zona oeste do Rio. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Bolsonaro não estava acompanhado de outros atores políticos. Ele vestia uma camisa verde e amarela e colete à prova de balas por baixo. Em seguida, seguiu para o Aeroporto do Galeão para receber a delegação do Flamengo, campeã da Copa Libertadores neste sábado, 29. Segundo apurou o Estadão/Broadcast Político, o chefe do Executivo retorna para Brasília hoje à tarde para acompanhar a apuração no Palácio do Alvorada, com a família e aliados políticos.

Lula

O candidato do PT votou por volta das 9h20 na Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, seu berço político. Apoiadores receberam o petista com aplausos e gritos de “ô lê, ô lê, ô lá, Lula, Lula”.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz o 'L' com as mãos em sua seção eleitoral, em São Bernardo do Campo. Foto: Nelson Almeida/AFP

À frente da disputa pelo Palácio do Planalto neste segundo turno, mas com margem apertada nas pesquisas em relação ao adversário, o ex-presidente foi votar ao lado da mulher, a socióloga Rosângela “Janja” da Silva, de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), e de seu candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT). O deputado federal André Janones (Avante-MG), expoente da campanha petista nas redes sociais, e os deputados federais eleitos Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Marina Silva (Rede-SP) também o acompanharam.

Lula concedeu coletiva de imprensa após votar e pregou a pacificação social. “Quero que famílias e vizinhos voltem a conversar. Pode ser bolsonarista e lulista, não pode mexer com nossa relação pessoal, familiar. O compromisso que tenho é estabelecer harmonia na sociedade brasileira”, afirmou.

O ex-presidente também comentou a conduta da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP), que sacou uma arma para um homem negro na tarde deste sábado, 29, após ser agredida, segundo seu relato. “Deputada andar armada e sair correndo atrás de cidadão não é civilizado. Para quem gosta de democracia, foi gesto muito agressivo e desnecessário”, disse.

Com reportagem de Luiz Guilherme Gerbelli, Eduardo Gayer, Gabriel Vasconcelos e Rayanderson Guerra