Lula quer governo a quatro mãos, mas 2/3 de seus eleitores não conhecem Alckmin

Enquanto o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta firmar a imagem de um governo “a quatro mãos” para atrair novos votos, cerca de dois terços de seus eleitores não sabem o nome do vice da chapa, Geraldo Alckmin (PSB), segundo pesquisa CNT/MDA. Entre os vices de candidaturas à Presidência, porém, o ex-tucano é o mais conhecido.

A pesquisa divulgada na terça-feira, 30, consultou pouco mais de 2 mil eleitores presencialmente entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR 00950/2022.

De acordo com o levantamento, em média, 76,6% dos brasileiros desconhecem o nome dos vices dos principais presidenciáveis. As vices de Simone Tebet (MDB), Mara Gabrilli (PSDB), e de Ciro Gomes (PDT), Ana Paula Matos (PDT), são as mais desconhecidas pelo eleitorado – com taxas de desconhecimento de 97,7% e 97,3%, respectivamente. Já o número dois do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto (PL), é desconhecido por mais de 83%.

Geraldo Alckmin (PSB) foi de 'rival' a 'companheiro' de Lula (PT) na disputa pelo Planalto. Foto: Eraldo Peres/AP - 29/08/2022

Liderando as intenções de voto (42%), o desafio de Lula é atrair novos eleitores, conforme análise do sócio da Tendências Consultoria e doutor em Ciência Política (USP) Rafael Cortez, no Estadão. De acordo com ele, citar Alckmin é parte da estratégia para isso. O ex-presidente repetiu diversas vezes o nome do ex-tucano durante a sabatina no Jornal Nacional e também no debate na Band.

Para a colunista do Estadão Eliane Cantanhêde, Lula busca pelo eleitor “moderado” e de “centro”. No podcast “Eleição na Mesa”, ela e o também colunista do Estadão Felipe Moura Brasil concordaram que o petista falhou nessa missão no primeiro debate em rede nacional – assim como Bolsonaro, que tenta atrair evangélicos e mulheres.

Quem é Alckmin?

Ex-governador de São Paulo, Alckmin foi oficializado como vice de Lula pelo PSB em abril. A consagração como vice do petista, porém, marca um ponto de inflexão na carreira política dele.

Pela primeira vez, o ex-tucano estará ao lado de Lula na corrida presidencial. Ambos passaram boa parte dos últimos quase 30 anos em lados opostos do tabuleiro político. Em 2018, quando ainda estava no PSDB, Alckmin disputou a Presidência contra Fernando Haddad (PT). No segundo turno, a executiva dos tucanos optou pela neutralidade e não apoiou o PT nem Bolsonaro.

Como mostrou o Estadão em abril, a formalização do nome de Alckmin como vice da chapa foi feita por meio de uma carta do diretório do PSB. Nela, o presidente da legenda disse que a inclusão do ex-governador irá “somar potência e amplitude à resistência contra o autoritarismo que será liderada pelo companheiro Lula”.

Na ocasião, Lula elogiou a experiência de Alckmin e prometeu receber o ex-tucano como “um velho companheiro”. “Nós estamos dando uma demonstração muito forte ao Brasil, muito forte. Nós estamos colocando juntos as nossas experiências para a gente recuperar o Brasil para o povo brasileiro”, disse o ex-presidente.