Lula rebate acusações de estar cansado e convida críticos a acompanharem sua rotina de agendas

“Se ele aguentar acordar às 5h e dormir meia-noite todo dia, aí pode dizer que estou cansado”, rebateu. “Quero ver quem fala que estou cansado, que está sentado com a bunda na cadeira escrevendo, se tem coragem de levantar e ir para a rua andar.”

As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 5, durante cerimônia de inauguração do Edifício Acadêmico e Administrativo da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN - Unifesp) em Osasco, São Paulo. Na fala, Lula citou as diversas visitas a Estados que fez nas últimas semanas, de olho nas eleições municipais.