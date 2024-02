Lula rebate Bolsonaro e diz que PF ‘não persegue ninguém’

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a Polícia Federal (PF) sob sua gestão não “persegue” ninguém. Na segunda-feira, 29, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acusou a gestão Lula de perseguição no caso das investigações de uma suposta “Abin Paralela” no governo passado.

”Ninguém persegue ninguém, a Polícia Federal não persegue ninguém, o governo federal não quer se meter a se intrometer a fazer política de segurança nos Estados”, destacou Lula, em discurso em cerimônia de posse do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nesta quinta-feira, 1º.

Ricardo Lewandowski tomou posse no Ministério da Justiça ao lado do presidente Lula Foto: Adriano Machado/Reuters

PUBLICIDADE “O que queremos é construir com governadores de Estado a parceria necessária para que a gente possa ajudar a combater um crime, que eu não chamo de coisa pequena”, afirmou Lula. Na segunda, dia em que a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos), o ex-chefe do Executivo federal disse que há “perseguição claríssima” contra ele e os filhos.

A Polícia Federal acredita que o aparato da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) tenha sido usado para monitorar políticos de oposição ao governo do ex-presidente e para auxiliar a defesa de filhos de Bolsonaro em investigações criminais. A agência também teria sido usada para atacar as urnas e para tentar associar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

‘Carta-branca’ a Lewandowski para montagem da equipe

Na fala direcionada a Lewandowski, Lula contou a “carta-branca” que deu ao novo ministro para que montasse sua equipe na pasta. “A sua equipe é você que monta. Você não tem compromisso com ninguém que está lá com Flávio Dino. O seu compromisso é montar sua equipe porque, a partir da montagem da sua equipe, é você que vai responder pela glória dos acertos e do sofrimento dos erros que cometer”, disse.

O chefe do Executivo elogiou o novo ministro da Justiça e ressaltou o respeito que tem a Lewandowski, classificando-o como uma pessoa que tem “100% de confiança”.

“Tenho certeza que você vai passar pela história a criação do funcionamento normatizando a atividade do Ministério da Justiça”, disse. No discurso, Lula também contou a história até a indicação oficial de Lewandowski ao cargo. O presidente detalhou o processo de convencimento para que o ministro aceitasse seu convite, pois não podia correr o risco de ser recusado. Em sua avaliação, a “Suprema Corte é fundamental, mas às vezes tem salário irreal (pequeno) se comparado com a importância da função”.