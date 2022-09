Lula recebe ameaças e Justiça apreende celular de suspeito em Catanduva

SOROCABA – O celular de um morador de Catanduva, interior de São Paulo, suspeito de fazer ameaças de morte ao candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, foi apreendido pela Justiça. A decisão foi dada na última quinta-feira, 22, e o aparelho foi encaminhado para perícia. O laudo deve ficar pronto em 30 dias. Se a autoria for comprovada, o homem vai responder por crimes como calúnia e ameaça.

O processo está em sigilo. O suspeito, que já foi candidato a vereador na cidade em 2018, enviava mensagens por um e-mail falso, utilizando o pseudônimo de Luiz Carlos Prestes, militar e ex-senador do Partido Comunista Brasileiro, falecido em 1990.

As mensagens foram enviadas entre os dias 24 de março e 7 de abril para um site do partido destinado à comunicação de eleitores, simpatizantes e outros interessados com a legenda. O PT apresentou a denúncia e um inquérito policial foi instaurado na capital para apurar a autoria. Com o rastreamento do IP, endereço exclusivo do usuário, a polícia chegou até o suspeito.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa durante encontro com artistas em São Paulo Foto: Nelson Almeida/AFP - 26/09/2022

Os textos falavam em matar Lula com facadas, explosão ou envenenamento. O acusado usava o e-mail “mendigocravador@gmail.com” e dizia que Lula seria morto “por um militante do próprio partido, um companheiro”, ainda em 2022. “E aí, camarada Lula! Eu acho melhor desistir agora, porque a morte o ronda em sua campanha. E você vai ter a morte mais estúpida de todos aqueles que você mandou matar: Celso Daniel, Toninho do PT, Eduardo Campos, Teori Zavascki, Ricardo Boechat, etc. Porque você vai ser morto por um militante do próprio partido, um companheiro. E, quando forem investigar a sua morte verão a ficha dele filiado em seu partido. E com passagens por duas organizações criminosas que você ajudou a criar. R.I.P LULA / 1945– 2022″, diz uma das mensagens anexadas ao processo.

Em outra mensagem ele afirma que “a faca já está amolada” e oferece uma saída. “Queremos lembrá-lo de que ainda dá tempo de você sair como um grande herói para seus correligionários: entregue os ministros do STF e limpe sua honra e quem sabe um dia você será lembrado como vilão arrependido. RIP (iniciais em latim de descanse em paz) Lula!”

O suspeito usou seu próprio e-mail para recuperar a conta falsa, o que deu pistas para a polícia. Ele também registrou o canal informando a data do seu nascimento. Como a apuração acontece em sigilo, o nome do suspeito não foi divulgado. Já se apurou que, em suas redes sociais, ele postou críticas ao PT, a Lula e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No processo, que tramita na 5a. Vara Criminal de São Paulo, o juiz autorizou a “devassa” no aparelho celular apreendido, “a fim de que seja extraído seu conteúdo, relação de chamadas efetuadas, recebidas e perdidas, imagens, todas conversas do aplicativo ‘WhatsApp’ (textos, imagens e áudios) ordenados no contexto das conversas e demais informações e mídias que possam colaborar com a referida investigação”, diz a decisão judicial.