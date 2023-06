Lula recebe Lira para reunião fora da agenda; ‘decisões precisam ser tomadas’, cobra deputado

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniram na manhã desta segunda-feira, 5, no Palácio da Alvorada, para tentar azeitar a relação entre governo e os deputados, que atingiu o grau máximo da crise durante a tramitação da Medida Provisória (MP) dos Ministérios. A aprovação do texto só saiu após Lula prometer ao Centrão que haverá mudanças na articulação política do governo, como defendem parlamentares, além da liberação de emendas e cargos, como revelou a Coluna do Estadão.

Lula tenta pacificar relação com Arthur Lira, que após tramitação da MP dos Ministérios disse que o governo terá de "caminhar com as próprias pernas" Foto: Wilton Junior/ Estadão Conteúdo 20/12/2022

O encontro, que começou por volta de 8 horas da manhã, não constou da agenda oficial de Lula e sua extensão levou ao adiamento de outros compromissos, como a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para avançar em temas da agenda econômica, a exemplo do chamado Desenrola e do programa do carro popular. O café entre Lula e Lira foi articulado pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). O petista tentava promover a reunião desde a semana passada, como antecipou o Estadão/Broadcast Político.

Para além dos problemas na articulação política, a relação entre Lula e Lira piorou ainda mais após a Polícia Federal deflagrar uma operação contra aliados do presidente da Câmara, o que levou o ministro da Justiça, Flávio Dino, a ir à residência oficial do alagoano para conter a escalada da crise. Para interlocutores do deputado alagoano, a PF teria agido diretamente para atingi-lo.

MPs

Como mostrou a Coluna do Estadão, Lula se comprometeu a alinhar com o comando do Congresso a edição de Medidas Provisórias antes de formalizar sua publicação. O modelo de tramitação de MPs ainda é alvo de impasse entre o próprio Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Após o encontro, em entrevista à CNN Brasil, Lira afirmou que a reunião com o petista foi de caráter “institucional”. Segundo o presidente da Câmara, eles conversaram sobre uma arrumação mais efetiva da base do governo e sobre as matérias mais importantes que deverão estar em discussão na Casa ainda no primeiro semestre.

Continua após a publicidade

“A minha conversa com ele (Lula) hoje foi institucional, de presidente da Câmara para presidente da República, tratando de problemas macro, de projetos importantes e decisões que precisam ser tomadas para que o governo tenha a tranquilidade necessária com uma base consolidada para uma votação, por exemplo, da reforma tributária”, disse. O deputado negou que tenha discutido a liberação de emendas e cargos na administração federal.

Lira afirmou ter sido convidado para o encontro pelo próprio Lula, ontem. “Eu recebi ontem uma ligação do presidente para tomar café da manhã hoje”, afirmou o líder do Centrão à CNN. Segundo o deputado, “Lula está se movimentando” após a crise na articulação política. “E isso é bom”, destacou o parlamentar. ”Nós colocamos assuntos em dia, tratamos do que vem se discutindo, que é uma arrumação mais efetiva da base do governo na Câmara e no Senado”, relatou o presidente da Câmara. Segundo ele, é preciso avançar nas conversas para o País deixar “essa situação de indefinição” sobre o tamanho da base do governo na Câmara.

“O governo vai, a partir de hoje, ter participação mais efetiva na construção de base mais sólida”, declarou o parlamentar. “Nós precisamos que matérias do governo possam ser discutidas com tranquilidade.” Ele ainda assegurou que é um “facilitador” do governo na Câmara, mas ressaltou que o atual Congresso é conservador e liberal, com posições próprias diferentes da postura de esquerda adotada pelo Palácio do Planalto.

Segundo Lira, líderes partidários devem se encontrar com Lula ainda na tarde desta segunda-feira, 5, para tratar da articulação política.