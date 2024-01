Lula janta com João Campos e familiares do prefeito de Recife em meio a debates sobre eleições

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu na noite desta quinta-feira, 18, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), para um jantar. O local do encontro foi o hotel onde o petista estava hospedado na cidade, e toda a família do chefe do Executivo municipal esteve presente. Nas eleições deste ano, o PT está negociando a vaga de vice na chapa do PSB.

João Campos postou nas redes sociais registros da refeição. “Após um dia muito emocionante, de passar aquele filme na cabeça – com tantos bons momentos, de tanta coisa vivida pelo meu pai com o presidente Lula, a gente se reuniu para conversar um pouco. Lembrar, rir de coisas curiosas daquela época. Obrigado, presidente Lula, pelo carinho de sempre e por tudo que você tem feito”, escreveu o prefeito na legenda da publicação.

Prefeito de Recife, João Campo (PSB), ao lado do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Foto: @joaocampos via Instagram