Lula recebe Pacheco no Planalto após ‘sustos’ no Senado

BRASÍLIA – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu na tarde desta sexta-feira, 3, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reunião foi principalmente para discutir pautas econômicas, apurou o Estadão/Broadcast.

O compromisso foi divulgado pela assessoria de imprensa do Planalto depois de realizado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante cerimônia no Palácio do Planalto Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO - 18/04/23

A conversa vem depois de um estresse para o governo no Senado. A Casa, que tem forte base governista, rejeitou Igor Roque para o comando da Defensoria Pública da União. Também há um questionamento da Casa sobre indicação do Planalto para o Superior Tribunal de Justiça.

Esses estresses vêm em um momento decisivo para a pauta do governo no Senado. A Casa discute a reforma tributária. O Congresso, também presidido por Pacheco, terá de votar vetos importantes para o Executivo – como o marco temporal para demarcação de terras indígenas.

Pacheco teria demonstrado a Lula boa vontade com os principais projetos da pauta econômica. O petista também se reuniu no Palácio da Alvorada reunido com Fernando Haddad, ministro da Fazenda.