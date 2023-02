Lula recicla slogan de JK e promete transformar ‘4 anos em 40’ com obras de infraestrutura

BRASÍLIA - Em visita às obras de duplicação da BR-101, em Maruim, Sergipe, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou sua promessa de acelerar a entrega de obras de infraestrutura no País. “O Brasil não para mais. Vão ser quatro anos que vão valer por 40, de tanto que a gente vai trabalhar”, afirmou nesta quarta, 15.

A máxima “40 anos em 4″ foi utilizada em momentos da última campanha eleitoral e faz alusão ao lema “50 anos em 5″, slogan que elegeu Juscelino Kubitschek presidente da República em 1955. O Plano de Metas de JK previa grandes investimentos na infraestrutura nacional e se desdobrou, inclusive, na construção de Brasília e na transferência da capital para o interior do Brasil.

Lula entrega mais de 600 unidades habitacionais em Sergipe e promete entregar mais de dois milhões de casas até 2026. FOTO: ARISSON MARINHO/AFP Foto: Arisson Marinho/AFP

Lula visitou obras de habitação utilizando um boné do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Ele estava acompanhado pelos ministros Renan Filho (Transportes), Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macêdo (Secretaria-geral da Presidência) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Em rápida conversa com a imprensa, o presidente voltou a dizer que vai andar pelo País anunciando obras de infraestrutura, saneamento básico e habitação. Ontem, ele esteve em Santo Amaro, na Bahia, para o relançamento do programa Minha Casa, Minha Vida. “A roda gigante da economia vai voltar a funcionar. O País vai voltar a crescer”, prometeu.

Lula agradeceu ao Congresso Nacional pela aprovação da chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição, que abriu espaço fiscal de R$ 198 bilhões no orçamento deste ano. E brincou que, se faltar verba para concluir as obras paradas, o senador Rogério Carvalho (PT-SE), presente à visita, vai aprová-la no Senado.

Ao longo da visita, Lula afirmou ainda que o governo estuda “com carinho” como colocar em funcionamento o Canal do Xingó, em Sergipe, para garantir o abastecimento de água. “O ministro Waldez Goés, da Integração Nacional, já preparou toda a parte técnica do canal do Xingó”, acrescentou Márcio Macêdo.

Continua após a publicidade

Renan Filho afirmou que o objetivo é entregar todos os trechos da BR-101, visitada nesta quarta por Lula, até o fim do governo. Já o trecho norte da rodovia, até dezembro. “Hoje é um marco simbólico, porque estamos retomando todas as obras do País”, disse o ministro dos Transportes, que ainda acenou com a duplicação da BR-235. “É uma necessidade do povo sergipano”.