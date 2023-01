Lula reforça ‘herança maldita’ de Bolsonaro como primeiro desafio do novo governo; leia análise

BRASÍLIA - Luiz Inácio Lula da Silva já é presidente empossado. O ato formal realizado no Congresso se consumou com a subida na rampa do Palácio do Planalto. Antes de repor a faixa presidencial no peito, o petista deu o tom dos primeiros dias de sua gestão: expor a “herança maldita” herdada do governo de Jair Bolsonaro.

As equipes que trabalharam em várias áreas resumiram num documento o descalabro que dizem ter tomado a máquina pública na Era Bolsonaro. No discurso no Congresso, Lula aproveitou para citar trechos do documento. E declarou mais claramente:

Leia também Disparos de Lula contra Bolsonaro atingem Pacheco, Lira e até Dilma; leia análise

Lula assina termo de posse no Congresso Nacional em Brasília Foto: EFE / EFE

“Nunca os recursos do estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial”, afirmou.

Com a caneta na mão, já tratou de editar os primeiros atos que revogam algumas das medidas de Bolsonaro. Entre eles a promessa de rever a política de armas ditada pelo capitão-deputado que se tornou presidente e a prática do sigilo que afastou a transparência das coisas do Estado.

Para além dos ataques ao primeiro presidente que não conseguiu se reeleger, o petista fez mesmo questão de dar destaque a outro ponto. Sua vitória tem simbolismo para o mundo político brasileiro.

Com um antecessor que por inúmeras vezes flertou com o golpismo, o presidente brasileiro acabou seguindo um script que já fora do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Também ele, ao assumir o cargo para substituir Donald Trump após um processo eleitoral que culminou com tentativa de invasão do Congresso dos EUA, fez da democracia um mantra do discurso inaugural. Na época, Biden fez questão de lembrar que o regime democrático havia prevalecido.

Na mesma linha, o petista apontou que o resultado das urnas brasileiras repõe o País no trilho da democracia. A palavra, aliás foi repetida oito vezes por Lula. Não por acaso também foi o mote para se despedir dos congressistas no final do pronunciamento ao exaltar: “viva a democracia, viva o povo brasileiro!”.