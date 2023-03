Lula repreende militância por vaias a governadora tucana em Pernambuco

RECIFE, ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que foi vaiada diversas vezes em evento que anunciou a volta do Plano de Aquisição de Alimentos (PAA), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no Recife, na noite desta quarta-feira 22. Centenas de profissionais da enfermagem vaiaram insistentemente a governadora, que se elegeu no ano passado derrotando a ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade), candidata de Lula.

“Quando vocês estavam vaiando a governadora, vocês estavam me vaiando”, disparou Lula, contrariado com as manifestações da plateia.”Ela não está aqui porque quer. Ela está aqui porque foi convidada. Seria muito importante se as mesmas pessoas que tiveram a liberdade de vaiar a governadora num palco nosso poderiam ter vaiado Bolsonaro durante quatro anos. Nós podemos aprender a conviver com adversários. O que não pode é conviver com inimigo”, reforçou Lula.

“A governadora pode ser nossa adversária política mas ela é governadora do Estado, ela foi eleita e eu vou respeitar ela como governadora de Pernambuco.”Lula ainda afirmou que os manifestantes não souberam compreender o espírito do evento e fez questão de salientar o volume de investimentos e programas anunciados durante esta quarta-feira.

Lula defende governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e repudia vaias Foto: Ricardo Stuckert/PR

“Nunca na história de Pernambuco um presidente assinou tanto papel de uma só vez e nunca tantos ministros vieram aqui distribuir recursos para o Estado.” Onze ministros vieram a Pernambuco integrando a comitiva presidencial.

Durante seu discurso, Raquel Lyra citou nomes como o ex-ministro da Justiça no governo de José Sarney Fernando Lyra (seu tio) e os ex-governadores Eduardo Campos e Miguel Arraes ao se dirigir diretamente aos profissionais de enfermagem que a vaiaram. “Viva a democracia! Viva quem veio antes e que lutou para que vocês possam exercer seu direito”, disse a governador. Neste momento, os manifestantes viraram de costas.Mesmo com Lula ao seu lado, as vaias não pararam. As ministras e secretárias presentes, além da vice-governadora Priscila Krause, se posicionaram por trás da governadora, em clara demonstração de apoio.

“Toda política pública que o senhor lançar aqui será uma política pública nossa. Nós vamos enfrentar as dificuldades não com vaias, mas com trabalho porque nós vamos governar até para quem está de costas”, finalizou Raquel, em discurso de cerca de 5 minutos – todo ele acompanhado por vaias, que também foram dirigidas ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), deputados federais de oposição a Lula e integrantes do governo estadual.Histórico. Não foi a primeira vez que Lula teve que ouvir vaias em eventos no Estado.

No primeiro turno das eleições do ano passado, o governador Paulo Câmara e o candidato ao governo de Pernambuco Danilo Cabral, ambos do PSB, foram vaiados durante eventos no Recife e no Sertão. Câmara, que é cotado para o Banco do Nordeste, e Cabral estiveram no ginásio na tarde desta quarta, mas não subiram ao palco.