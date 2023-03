Lula retoma agenda no Planalto nesta quarta-feira, mas ainda não definiu nova data de ida à China

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve concluir nos próximos dias a medicação de tratamento da broncopneumonia e voltará na próxima quarta-feira, 29, a despachar no Palácio do Planalto. Lula tem despachado desde a semana passada no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência.

Segundo o ministro de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), a agenda do presidente será retomada integralmente a partir de amanhã, ou seja, não haverá redução da carga de compromissos para acomodar o trabalho e a recuperação da doença.

Ainda segundo a Secom, Lula despachou na manhã desta terça-feira, 28, mas ainda não definiu uma nova data para realizar a viagem oficial à China. Na ultima segunda-feira, 27, o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, visitou o presidente no Alvorada. Ele, que é ex-chancelar, colabora com o Ministério das Relações Exteriores na construção de agendas internacionais.

Lula tem tido reuniões constantes com os ministros em sua residência desde que foi diagnosticado com a doença. Nesta terça, ele reuniu os titulares e secretários executivos da Previdência, da Fazenda, da Casa Civil, do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Relações Institucionais para arbitrar sobre o impasse entorno da taxa de juros do crédito consignado.