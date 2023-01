Lula sai fortalecido após invasão as sedes dos três Poderes, diz pesquisa Barômetro do Poder

Os atos de vandalismo que ocorreram no dia 8 de janeiro em Brasília favoreceram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo levantamento mensal Barômetro do Poder, realizada pela InfoMoney. Para 62% dos analistas entrevistas, o petista saiu “fortalecido” da situação.

Realizada entre os dias 17 e 19 de janeiro, a pesquisa contou com a participação de 14 analistas, 11 dos quais representam casas de análise de risco político e 3 analistas independentes. Os questionários foram aplicados por meio de plataforma online.

Outro membro do governo Lula que foi bem avaliado foi o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. De acordo com a pesquisa, 62% dos entrevistados disseram que ele saiu fortalecido após o episódio.

Por unanimidade, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi considerada a pessoa que mais se prejudicou com os episódios de violência em Brasília. Foto: Adriano Machado/REUTERS

Já o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi mal avaliado. Todos os participantes disseram ele saiu “muito enfraquecido” do episósio.

Enquanto Brasília lidava com as invasões de extremistas, Torres, ainda no posto de secretário, estava em Orlando, nos Estados Unidos, mesmo local onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro desde dezembro.

Torres teve sua prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por suspeita de negligência no comando da segurança pública do DF durante os ataques. Posteriormente, em uma busca e apreensão da Polícia Federal em sua casa, foi encontrada uma minuta não publicada que previa a decretação de estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com potencial para mudar o resultado das eleições.

Para o Barômetro do Poder, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro não melhorou depois dos ataques violentos. Para 38% dos entrevistados, Bolsonaro saiu muito enfraquecido, enquanto para 54% ele saiu apenas enfraquecido. Uma parcela de 8% defende que nada mudou para sua imagem. Durante o episódio, o ex-chefe do Executivo permaneceu em silêncio e só se pronunciou após 5 horas dos ataques.