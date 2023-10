Lula se levanta, diz que está recuperado e volta ao Planalto semana que vem; veja vídeo

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o final de seu discurso na cerimônia de comemoração dos 20 anos do Bolsa Família para dizer que está recuperado da cirurgia no quadril e que voltará a trabalhar do Palácio do Planalto na semana que vem. Ele participou da solenidade por videoconferência, de dentro do Palácio da Alvorada.

Lula operou o lado direito do quadril para corrigir uma artrose em 29 de setembro - no mesmo dia, também retirou o excesso de pele das pálpebras. No dia primeiro de outubro teve alta e foi para o Palácio da Alvorada para continuar sua recuperação. Ele tem despachado do Alvorada, sem ir ao Planalto.

O presidente da República falou para a cerimônia ao lado da primeira dama, Janja Lula da Silva. Ao fim do pronunciamento, se levantou para mostrar recuperação da cirurgia -- o enquadramento da câmera era aberto o suficiente para mostrá-lo de pé.

Lula Brincou que o técnico do Corinthians, Mano Menezes, já o chamou para jogar futebol, e o que o técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, pensava em fazer o mesmo.

“Para vocês perceberem que semana que vem eu já vou voltar ao Palácio do Planalto. Já estou levantando sozinho, ficando em pé. O Mano Menezes já me chamou para voltar a jogar no Corinthians, o Diniz está pensando em me chamar para a seleção, estou pronto para o combate outra vez. Na semana que vem, Wellington [Dias, ministro do Desenvolvimento Social], nos encontraremos no Palácio do Planalto”, declarou o presidente da República.