Lula se reúne com catadores e destina R$ 103,6 mi a Programa ‘Cataforte’

O programa, extinto na última gestão presidencial, comandada por Jair Bolsonaro (PL), retornará com o lançamento de um edital elaborado pelo Ministério das Cidades, o qual ficará responsável para destinar a verba às atividades do setor de todo o Brasil.

O anúncio oficial foi feito por Lula durante a cerimônia do Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadores e Catadoras de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC), no Palácio do Planalto.