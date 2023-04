Lula se reúne com gigante chinesa de energia e diz que Brasil não quer ser vendedor de empresas

ENVIADO ESPECIAL A PEQUIM - Em seu primeiro compromisso do dia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu em Pequim, na China, nesta sexta-feira, 14, com o presidente da empresa de energia elétrica State Grid, Zhang Zhigang. Lula reforçou a importância dos investimentos chineses no Brasil e a expectativa é que a companhia participe de leilões previstos para este ano no País.

A expectativa é que o Brasil tenha este ano leilões de transmissão que podem somar R$ 50 bilhões. O primeiro deles deve ser em junho e a chinesa pode ser uma das interessadas. A empresa chinesa tem investimentos em energia elétrica no Brasil, com 19 concessionárias e linhas de transmissão em 14 estados. Também é a controladora da CPFL.

Na reunião, Lula falou ainda do foco do governo brasileiro em investimentos em energias renováveis e na ampliação da rede de transmissão, integrando projetos de geração eólica e solar com a rede convencional.

Na China, a State Grid está presente em 88% do território do país asiático, atendendo mais de um bilhão de pessoas. “Nós não queremos ser vendedores de empresas. Nós queremos construir, com parcerias, as coisas que precisam ser feitas no Brasil”, afirmou Lula ao presidente da State Grid, segundo um comunicado oficial.

O encontro também contou com ministros e governadores, integrantes da comitiva brasileira, e de representantes da empresa chinesa. A estatal chinesa atua também em países como Austrália, Chile, Filipinas, Grécia, Hong Kong, Itália e Portugal.