PDT de Ciro Gomes deve anunciar apoio a Lula: conheça as 3 propostas nas quais se basearam o acordo

BRASÍLIA - O PDT, que concorreu à Presidência com Ciro Gomes neste domingo e ficou em quarto lugar no primeiro turno, deve decidir nesta terça-feira, 4, pelo apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. A deputada estadual Juliana Brizola (PDT-RS), que faz parte da Executiva Nacional da sigla, disse ao Estadão que a tendência da legenda é de apoio ao petista.

Em todas as eleições que tiveram segundo turno no período da redemocratização, o PDT sempre apoiou o candidato do PT a presidente. A expectativa é de que Ciro siga a decisão da legenda. No entanto, a participação do ex-candidato do PDT no palanque de Lula ainda é dúvida.

O partido de Ciro também vai apresentar propostas para incorporar ao plano de governo do candidato do PT. Uma delas é a do programa de renda mínima de R$ 1 mil por família. A ideia fazia parte do plano de Ciro e foi batizada pelo ex-governador do Ceará de “Renda Mínima Eduardo Suplicy”, uma homenagem ao vereador e deputado estadual eleito pelo PT de São Paulo, autor e defensor histórico da proposta no País.

Outra proposta que será levada a Lula é o programa que pretende zerar as dívidas do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). O PT já havia adotado uma ideia similar, batizada de “Desenrola”. A terceira sugestão do PDT ao programa de governo do ex-presidente é estabelecer um projeto de educação em tempo integral. A tendência é que as ideias sejam adaptadas pelo ex-ministro Aloizio Mercadante, que coordena o plano de governo de Lula.

No último debate da campanha, Ciro Gomes subiu o tom nas críticas a Lula, enquanto o petista tentava evitar o embate direto com o pedetista. Foto: Mauro Pimentel/AFP

Ontem, 3, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, demonstrou otimismo em ter o apoio de Ciro. “Já tivemos contato com Carlos Lupi (PDT) (presidente do PDT), já chamamos para uma conversa. Senti muita disposição em conversar. Dissemos a ele que gostaríamos de ter Ciro Gomes na nossa campanha”, declarou.

Antes de o PDT se posicionar oficialmente, o movimento sindical da legenda cobrou apoio a Lula. “Nossa posição é de defesa de todas as candidaturas progressistas, incluindo a de Luiz Inácio Lula da Silva para Presidente da República”, disse a ala do partido em nota divulga nesta segunda-feira, 3. A tendência é que o PDT repita a orientação da ala sindical e formalize a adesão à campanha petista.

Uma parte dos pedetistas vai estar na sede nacional da legenda, em Brasília, e outra vai participar da decisão de forma remota. O presidente do PDT, Carlos Lupi, e o líder na Câmara, André Figueiredo, estarão na capital federal. Ciro, no entanto, participará por videoconferência.

Expectativa

Há grande expectativa sobre as declarações de Ciro e o que de fato ele pode ajudar na campanha, uma vez que foi subindo o tom contra Lula ao longo da campanha. Ex-ministro do governo Lula, o pedetista reagiu fortemente à campanha do PT em defesa do voto útil no primeiro turno, mirando eleitores de Ciro e de Simone Tebet (MDB). Na reta final da disputa, ele comparou a pressão pelo voto útil ao ideário “aniquilador” do nazismo.