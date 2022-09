Lula sobre compra de imóveis da família Bolsonaro: ‘É algo que não vem do salário’

Com a recalibragem de sua estratégia eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e associá-lo à revelação de que a família do atual mandatário comprou 107 imóveis nas últimas três décadas, parte disso com dinheiro vivo. “Eu não sei o que é, o que eu sei é que tem algo podre no ar e é importante que essas coisas sejam investigadas. Quem não deve não teme”, disse Lula. Ainda sobre o caso revelado pelo portal UOL a respeito do patrimônio da família Bolsonaro, o petista atacou o presidente e disse que “não é com salário de deputado que alguém compra isso”. “É algo que não vem do salário. Eles têm que explicar para a sociedade”, disse Lula.

A campanha de Lula decidiu mudar a rota do discurso do ex-presidente após o debate presidencial que aconteceu no último dia 28. Na ocasião, a estratégia de Lula foi não entrar no embate direto com Bolsonaro. O petista tergiversou quando o tema foi a corrupção nos governos do seu partido. A avaliação de analistas e as pesquisas de opinião feitas após o debate foram ruins para Lula, que decidiu subir o tom contra Bolsonaro especialmente após a publicação das reportagens do UOL.

O ex-presidente Lula durante debate na Band: mudança de estratégia Foto: Miguel Schincariol /AFP

“Você, Eduardo (Suplicy), já foi senador, deputado estadual, federal, por que você não comprou imóvel com R$ 26 milhões à vista?”, disse Lula, ironizando as informações sobre a família Bolsonaro, ao falar com parlamentares e ex-parlamentares presentes em um comício nesta segunda-feira em São Paulo. O ato desta noite foi realizado para uma plateia de assistentes sociais.

Sem citar o nome de Michelle Bolsonaro, Lula também criticou as primeiras-damas que assumem ações de assistência social do governo, como é o caso atual. “Não é papel”, disse Lula.

Ao se referir sobre sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, Lula afirmou: “Tem um milhão de coisas para ela fazer. Nós temos é que valorizar os profissionais da área e colocar eles para cuidar daquilo que eles se prepararam a vida inteira. A Janja sabe, na verdade, que a gente não pode arrumar um emprego para a primeira-dama. Se ela me ajudar a fazer o governo que eu estou pensando em fazer já fez mais pelo país do que ocupando um cargo que deve ser de um especialista”, disse.

Lula disse que Bolsonaro é fruto da negação da política e que “o povo se enganou” com esse discurso. “Um cara que tinha 28 anos de mandato passou para a sociedade como se não fosse político”, afirmou.

O petista lembrou de sua prisão e citou as trajetórias de Nelson Mandela, Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Ao falar dos líderes, que chegaram a ser presos e voltaram à cena política como figuras históricas, Lula afirmou: “Eu estou convencido de que aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa”.