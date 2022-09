Lula tem vantagem de 45 pontos no Nordeste e dianteira entre mulheres, mostra Ipec

Pesquisa Ipec divulgada na noite desta segunda-feira, 19, mostra que as maiores vantagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) estão nos recortes de eleitorado representativos do Nordeste, das mulheres e das pessoas que recebem menos de um salário mínimo. Esses três grupos impulsionam a distância do petista sobre o candidato à reeleição, que hoje é de 16 de pontos porcentuais.

O petista tem 63% da preferência entre os eleitores do Nordeste, enquanto o chefe do Executivo tem 18%. É, respectivamente, a maior taxa para Lula e a menor para Bolsonaro naquela região medida pelo instituto nas últimas cinco rodadas do levantamento. Entre quem ganha menos de um salário mínimo por mês, o candidato do PT tem 58%, e Bolsonaro, 20%.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve parte de sua vantagem à expressiva preferência dos eleitores do Nordeste e das mulheres. Foto: Rodolfo Buhrer/Reuters

Entre as mulheres, o candidato do PT tem 50% das intenções de voto, enquanto o candidato à reeleição tem 27%. A campanha de Bolsonaro tem tentado se aproximar desse público, trazendo para os holofotes a primeira-dama Michelle Bolsonaro, por exemplo. Foi ao ar, inclusive, uma propaganda para o horário eleitoral gratuito destacando frases polêmicas de Lula sobre o eleitorado feminino. Mas declarações do presidente Bolsonaro pesam contra ele, como quando ele hostilizou a jornalista Vera Magalhães e a rival Simone Tebet (MDB) no debate da Band TV, em 28 de agosto.

O chefe do Executivo tem vantagem entre evangélicos (48% a 32%) e pessoas com renda superior a 5 salários mínimos (47% a 32%).

No resultado geral, o Ipec mostrou Lula com 47% das intenções de voto, e Bolsonaro, com 31%. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet aparecem em seguida com 7% e 5%, respectivamente. O petista tem 52% dos votos válidos e possibilidade de vencer a disputa ainda no primeiro turno, a ser realizado no dia 2 de outubro.