Lula vai a Portugal e deve enfrentar resistência após declarações sobre guerra na Ucrânia

LISBOA, ENVIADA ESPECIAL – A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Portugal começou bem antes do desembarque em Lisboa. O convite feito pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza para que Lula discursasse na cerimônia solene de comemoração do 49° aniversário da Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura fascista, de 41 anos, em 25 de abril de 1974, causou protestos no Parlamento português.

Neste quase meio século de democracia portuguesa, nenhum chefe de estado Estrangeiro exerceu esse papel e a direita portuguesa mostrou que não estava disposta a deixar Lula ser o primeiro. Governos português e brasileiro, então, negociaram uma alternativa. Lula, que viajou a Lisboa na noite desta quinta-feira, 19, vai ser homenageado e se pronunciará, numa sessão solene que antecede as cerimônias do 25 de Abril.Ainda assim, não deve se livrar de manifestações contrárias à sua presença no País. Principalmente depois que Lula colocou Rússia e Ucrânia no mesmo patamar no conflito que assola a Europa desde o ano passado.

Com isso, o líder da extrema-direita André Ventura, do Chega, que chamou protestos às ruas contra Lula, ganhou força. O partido pulou de um para 12 deputados na última eleição e se tornou a terceira força política de Portugal. Ventura espera contar com a presença de seus adeptos, empresários brasileiros que atuam em Portugal e, agora, com outros que não gostaram da aproximação que Lula fez da Rússia.

Lula embarca a Portugal Foto: Ricardo Stuckert/PR

Porém, Lula tem muitos partidários que também estão prometendo ir às ruas de Lisboa. Ele teve 64% dos votos dos brasileiros residentes no país, que não são poucos: 250 mil oficialmente e estimativas de que no total, já chegam a 400 mil.

Esse é um número que exige atenções, ainda mais num país em que a população total de 10,3 milhões. Prova disso é a presença brasileira percebida em qualquer serviço procurado em Lisboa: cafés, restaurantes, padarias, hotéis. A expectativa é de que Lula trate de assuntos ligados à saúde pública e assistência social de brasileiros em Portugal, equivalência de diplomas, questões trabalhistas, entre outros. Isso deve ocorrer no dia 22 durante a Cimeira Portugal-Brasil que Lula retoma com esta viagem, depois de sete anos. A última ocorreu em 2016, durante o governo de Michel Temer, em Brasília.

Como tem feito em todas as suas viagens, o presidente não deixará as questões comerciais de fora. No dia 24, está prevista uma viagem a Matosinhos, no norte do país, onde passará a manhã com cerca de 150 empresários portugueses e brasileiros no Fórum Econômico Bilateral. Lá, deve assinar um acordo entre a Apex e a similar lusitana.

Em seguida, viajará em avião da Embraer, acompanhado do presidente Rebelo de Souza e visitará a Ogma, indústria aeronáutica de Portugal, que tem participação da companhia brasileira. No mesmo dia, à tarde, Lula, ao lado de Rebelo de Souza, entrega do prêmio Camões de literatura a Chico Buarque.

O escritor e compositor brasileiro foi premiado em 2019, mas o então presidente Jair Bolsonaro não assinou o diploma. A cerimônia ocorrerá num dos maiores símbolos históricos de Portugal, o Palácio de Queluz, e está sendo bastante aguardada. No dia 25, após a homenagem e as cerimônias de 25 de Abril, o presidente embarca para a Espanha. Lá encontrará o rei Filipe VI e o presidente Pedro Sánchez.