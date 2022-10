Lula vota em São Bernardo do Campo e afirma: ‘Hoje é o dia mais importante da minha vida’

Publicidade

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, votou por volta das 9h20 neste domingo, 30, na Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo (ABC Paulista), seu berço político. Apoiadores receberam o petista com aplausos e gritos de “ô lê, ô lê, ô lá, Lula, Lula”.

Lula, logo depois de votar neste domingo, 30, em São Bernardo do Campo (ABC Paulista) Foto: Nelson Almeida/AFP

O ex-presidente afirmou, logo depois de votar: “Hoje é o dia mais importante da minha vida.” Ele frisou ainda que será necessário “fazer o País andar para a frente com toda a sociedade”. Lula também falou em pacificação social. “Quero que famílias e vizinhos voltem a conversar. Pode ser bolsonarista e lulista, não pode mexer com nossa relação pessoal, familiar.”

‘Cena grotesca’

Lula também comentou o caso da deputada federal Carla Zambelli, que perseguiu com uma arma um eleitor do PT em São Paulo, no sábado, 30. Ele classificou a cena como “grotesca”. “O que nos vimos ontem, mostrado por uma deputada é um Brasil que nós não queremos”, disse.

Sobre uma eventual transição, Lula diz que gostaria de repetir o modelo adotado em 2002, quando herdei o governo Fernando Henrique Cardoso. “Eu espero que o governo seja civilizado a ponto de entender que é necessário ter uma boa transição.”

À frente da disputa pelo Palácio do Planalto neste segundo turno, mas com margem apertada nas pesquisas em relação ao adversário Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente está acompanhado da esposa, a socióloga Janja, do vice, Geraldo Alckmin (PSB) e de seu candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT).

Lula cumprimentando apoiadores ao chegar para votar, em São Bernardo do Campo (ABC Paulista) Foto: Amanda Perobelli/Reuters

O deputado federal André Janones (Avante-MG), expoente da campanha petista nas redes sociais, e os deputados federais eleitos Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Marina Silva (Rede-SP) também acompanham.

Após votar, Lula concederá uma coletiva de imprensa no local. A partir das 17 horas, acompanhará a apuração dos votos em um hotel da capital paulista. Se sair vitorioso da disputa e tornar-se presidente eleito, participará, à noite, de ato na Avenida Paulista.

