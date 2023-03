Lula x Moro: relembre a briga entre ambos em dez frases

O embate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Sérgio Moro (União Brasil) completará uma década em março de 2024, data em que foi deflagrada a primeira ação da Operação Lava Jato, que culminou na prisão do petista em abril de 2018.

Relembre a queda de braço entre ambos durante esse período em dez frases.

Embate entre Moro e o presidente Lula completará dez anos em março de 2024 Foto: Dida Sampaio/Estadão e Gabriela Biló/Estadão

Lula

‘Estão repetindo as mesmas mentiras desde 2005′

Em 2015, quando o então tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, foi acusado de receber propina da Petrobras no escopo da Operação Lava Jato, Lula afirmou durante encontro nacional do partido, sem mencionar a investigação, que “seria mais fácil eles terem convidado (Vaccari Neto) do que levá-lo, mas estão repetindo as mesmas mentiras desde 2005 na época do mensalão. Um ritual que se repete”. Naquele momento, Lula estava ao lado de Dilma.

‘Se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça’

Após prestar depoimento à Polícia Federal em março de 2016, devido mandado de condução coercitiva autorizado pelo então juiz Sérgio Moro, Lula declarou “falta de respeito” por parte das autoridades. “Moro não precisaria ter mandado uma coerção da Polícia Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos. Era só ter me convidado”. E ressaltou, à época, seu desejo em percorrer o Brasil em um aceno à candidatura de 2018. “Se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça. Bateram no rabo. A jararaca está viva”, disse.

‘Fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história’

Em pronunciamento feito em março de 2021, Lula disse que Moro tinha “obsessão” de criminalizá-lo. “Eles (Moro e o então procurador Deltan Dallagnol) tinham obsessão porque queriam criar um partido político para tentar me criminalizar”, disse. Na ocasião, Lula afirmou ainda que Moro e Dallagnol cometeram um erro. “Eu sei que fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história”, enfatizou.

‘As ações de Moro fizeram um grave desserviço ao Brasil’

Em artigo publicado pelo jornal americano The Washington Post, em novembro de 2021, logo após ser solto da prisão em Curitiba, Lula afirmou que o ex-juiz da Lava Jato havia prestado “um grave desserviço” ao País. “As ações de Moro ao conduzir meu processo na Lava Jato fizeram um grave desserviço ao Brasil”, escreveu. Afirmou ainda que nomeação de Moro como ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro teria sido uma “recompensa”.

‘Só vou ficar bem quando foder com o Moro’

Em entrevista concedida à TV Brasil 247 na última terça-feira, 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou que, quando estava preso em Curitiba, dizia sempre a mesma resposta a procuradores e delegados que lhe perguntavam se estava bem: “Só vai ficar bem quando eu foder com o Moro”.

Sérgio Moro

‘Merece todo o respeito, mas não está imune à investigação’

Ao autorizar condução coercitiva para Lula, em 2016, Moro alegou que o petista merecia todo o respeito, em virtude do cargo que ocupou, mas não estava “imune à investigação”.

‘Fez até coisas boas durante sua gestão, mas também erradas’

Em entrevista concedida à TV Bandeirantes, em 2018, Moro se pronunciou sobre a prisão de Lula naquele mesmo ano e disse ser “lamentável” que tenha sido ele o autor da decisão que condenou o petista. “Da minha parte nada tenho contra o ex-presidente. Acho até lamentável que eu, infelizmente, tenha sido o autor da decisão que condenou uma figura pública que tem a sua popularidade e que fez até coisas boas durante sua gestão, mas também erradas”, citou.

‘Canalha é quem roubou o povo brasileiro’

Então pré-candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva e Sérgio Moro subiram o tom na troca de ataques em janeiro de 2022. Chamado de “canalha” pelo ex-presidente petista, Moro respondeu: “Canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e usou o dinheiro para financiar ditaduras”.

‘Serei o detector de mentiras do Lula’

Em setembro de 2022, Moro publicou em seu perfil no Twitter que seria o “detector de mentiras” de Lula. A declaração era referente ao debate que o então candidato participaria na TV Globo, no qual o senador cobrou que temas como corrupção e mensalão fossem questionados.

“Hoje vou acompanhar o debate da Globo. Serei o detector de mentiras do Lula. Vamos ver como ele vai encarar as perguntas sobre corrupção em seu governo. A cada mentira do Lula, estarei aqui pra trazer a verdade. Tenho experiência”, afirmou.

‘Se acontecer algo, a responsabilidade é de Lula’

Em virtude da operação deflagrada pela Polícia Federal, que investiga atentado contra Moro planejado por um quadrilha ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), Lula afirmou que o caso seria uma “armação” do ex-juiz. Moro rebateu a fala do presidente e disse que “se acontecer algo, a responsabilidade é de Lula”, além de pedir uma retratação pela declaração do petista. “Vejo o presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado. Essas declarações me causaram muita revolta”, disse.

