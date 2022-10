MA: veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores do Maranhão definiram nas eleições deste domingo, 2, os deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. A mais votada foi Iracema Vale, do PSB, com 104.729 votos. Ela tem 54 anos.

Ao todo, 42 deputados estaduais foram eleitos para Assembleia Legislativa. Os outros dois candidatos com maior quantidade de votos foram Othelino Neto (PCdoB) e Carlos Lula (PSB).

Veja os deputados estaduais mais votados no Maranhão:

Iracema Vale (PSB): 104.729

Othelino Neto (PCdoB): 84.815

Carlos Lula (PSB): 80.828

Davi Brandão (PSB): 67.329

Florêncio Neto (PSB): 56.100

Fabiana Vilar (PL): 55.314

Solange Almeida (PL): 55.193

Francisco Nagib (PSB): 53.125

Mical Damasceno (PSD): 52.123

Neto Evangelista (União Brasil): 50.923

Aluizio Santos (PL): 50.770

Osmar Filho (PDT): 50.117

Rafael Leitoa (PSB): 49.798

Dra Vivianne (PDT): 49.202

Andreia Martins Rezende (PSB): 48.186

Rildo Amaral (PP): 48.090

Abigail (PL): 48.025

Daniella (PSB): 47.277

Edna Silva (Patriota): 46.248

Glalbert Cutrim (PDT): 45.134

Guilherme Paz (Patriota): 44.844

Rodrigo Lago (PCdoB): 43.292

Fernando Braide (PSC): 42.506

Ricardo Arruda (MDB): 42.056

Dr. Yglésio (PSB): 42.009

Eric Costa (PSD): 40.629

Ariston Gonçalo (PSB): 40.236

Arnaldo Melo (PP): 39.546

Claudio Cunha (PL): 39.104

Janaina Ramos (Republicanos): 38.927

Antônio Pereira (PSB): 38.329

Hemeterio Weba (PP): 37.709

Claudia Coutinho (PDT): 37.435

Junior França (PP): 35.820

Juscelino Marreca (Patriota): 35.567

Roberto Costa (MDB): 34.156

Ricardo Rios (PCdoB): 29.304

Júlio Mendonça (PCdoB): 29.028

Ana do Gás (PCdoB): 27.425

Leandro Bello (Podemos): 25.604

Júnior Cascaria (Podemos): 24.910

Wellington do Curso (PSC): 24.800





