Mais de mil presos provisórios vão às urnas neste segundo turno em sete cidades paulistas

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou ter disponibilizado seções de votação em presídios de sete cidades para que 1.151 presos provisórios e jovens internos votem no próximo domingo, 26, segundo turno das eleições municipais.

De acordo com os dados do TRE, os recolhidos em unidades prisionais de São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Franca, Diadema e Taubaté poderão votar em 26 seções. A legislação brasileira permite que detentos provisórios votem. Apenas nos casos de condenações definitivas, como prevê o artigo 15, inciso 3, da Constituição Federal, não se pode votar enquanto durarem seus efeitos.

Ao todo, mais de mil detentos poderão votar em 26 seções disponibilizadas pelo TRE Foto: Júlia Pereira/Estadão