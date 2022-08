Mande uma pergunta para Rodrigo Garcia, que participa da sabatina do ‘Estadão’ para o governo de SP

O candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, postulante ao Palácio dos Bandeirantes, vai participar das sabatinas organizadas pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

A sabatina ocorre no dia 22 de agosto e a população poderá sugerir perguntas diretamente para o candidato. Para isso, basta publicá-la nas redes sociais com a #SabatinaEstadãoFAAP ou então mandar diretamente a sua questão para o email sabatinaestadaofaap@estadao.com. No caso do e-mail, será preciso informar o nome completo, profissão e idade. Dois jornalistas do Grupo Estado e um professor da FAAP farão as perguntas. A equipe da editoria de Política vai realizar a curadoria das questões propostas.

As sabatinas serão realizadas no Auditório FAAP, com início às 10 horas. Serão quatro blocos, com intervalos de três minutos. Foto: Dida Sampaio/Estadão

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio virtual acompanhado por representantes das campanhas. A série de encontros Estadão-FAAP vai ocorrer ao longo deste mês na sede da fundação, na capital paulista.

