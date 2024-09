Marçal azeda relação com Bolsonaro após politizar ato e cutuca: ‘só eu fui para os braços do povo’

Ao Estadão, Marçal negou a acusação de que tenha usado o ato como palanque. “Como fazer palanque se não me deixaram subir no palanque? Eu fui para os braços do povo. Não tive fala nenhuma, só fui o único que foi para os braços do povo”, afirmou o candidato do PRTB. Por volta das 15h30, Marçal publicou um vídeo no Instagram reiterando que foi barrado e declarando que está sozinho: “Deus, povo e nada mais”.

Bolsonaro não foi o único a se incomodar com a atitude do influenciador. O organizador do ato, pastor Silas Malafaia, acusou Marçal de tentar se passar por “vítima” e de querer “lacrar” a qualquer custo. Malafaia ainda chamou o empresário e ex-coach de “frouxo”, afirmando que ele só chegou após o término do evento por medo do ministro Alexandre de Moraes, principal alvo dos ataques bolsonaristas no 7 de Setembro.