Marçal exalta relação com Bolsonaro em primeira agenda e reclama de valor de doações de apoiadores

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) exaltou, em seu primeiro ato de campanha, a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), oficialmente apoiador do prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB). Marçal afirmou que conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) antes de lançar a candidatura e ouviu que ele já tinha dado sua palavra sobre apoio ao adversário. “Ele está apalavrado com Nunes”, afirmou durante caminhada pela Cidade Tiradentes, na Zona Leste da capital, nesta sexta-feira (16), em sua primeira agenda de campanha que iniciou depois de um atraso de três horas.

Segundo o postulante, ele e o ex-presidente conversam às vezes pelo WhatsApp. Bolsonaro chegou a elogiar Pablo Marçal em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN). “Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. Uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte”, disse o ex-presidente. Nunes minimizou o episódio. O prefeito afirmou que conversou com ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e que seu vice procurou o ex-presidente: “Está tudo tranquilo”.

Pablo Marçal faz campanha na 25 de Março e recebe fantasia de eleitor Foto: Adriana Victorino/Estadão

Em entrevista a jornalistas, o candidato afirmou que não tem experiência, "mas tem geração de emprego e impostos", ao se referir sobre suas empresas, e ainda questionou a necessidade de já ter atuado em cargo público. "Experiência em usar o sistema para perseguir inimigos políticos?", completou. Sobre o apoio de Bolsonaro a Nunes, Marçal desejou "que Deus abençoe" e afirmou "eu escolhi o povo". Marçal decidiu ir até a Cidade Tiradentes para iniciar a campanha eleitoral pois, segundo ele, "é um dos pontos mais longe da cidade, possui poucas empresas e muita gente". O postulante se comprometeu, caso eleito, a dar incentivos para empresas que levarem filiais para a região.

Depois, o candidato do PRTB seguiu para a Rua 25 de Março, no Centro da capital, onde conversou com comerciantes e apoiadores, gerando bastante tumulto em uma das principais ruas de comércio da região, o que incomodou alguns lojistas. “Ele faz esse tumulto e a gente perde a venda”, afirmou Deivison Araújo, de 30 anos.

Há comerciantes, por sua vez, que o apoiam. Vendedor ambulante há 12 anos, Kleber Alves disse que Marçal deveria colocar a polícia “para fazer o que deve ser feito”. Em conversa com apoiadores, o candidato falou sobre a regularização dos comerciantes da região. “Tenho aluno que trabalha na feira da madrugada e fatura R$ 600 mil por mês”, contou.

Poucos recursos e ajuste na campanha

O candidato afirmou ainda que precisará fazer ajustes na campanha porque, apesar de já ter recebido mil doações, o valor ainda é baixo para financiar a candidatura, e reafirmou que não utilizará dinheiro público, nem o próprio patrimônio. “Apesar de ter dinheiro, não vou colocar meu dinheiro”, disse.

Marçal não possui tempo de televisão e já afirmou que também não usará o fundo eleitoral - o PRTB possui R$ 3,4 milhões para dividir entre todas as candidaturas - para financiar sua disputa ao pleito. A estratégia do candidato é fazer uso do alcance das redes sociais, onde já acumula mais de 13 milhões de seguidores, e financiar a campanha por meio de doações.

Carteira de trabalho reaparece nas agendas

Marçal levou uma carteira de trabalho para as duas agendas. O postulante provocou o adversário Guilherme Boulos (PSOL) no último debate realizado pelo Estadão dizendo que iria exorcizá-lo com ela após o psolista compará-lo ao Padre Kelmon. O candidato do PRTB publicou diversos vídeos - que já somam mais de 100 milhões de visualizações - com momentos em que mostra a carteira para Boulos.

Ele tem sido criticado pelos adversários pela postura agressiva nos embates, o que fez com que as equipes dos outros candidatos se comunicassem. “O pessoal da minha campanha está conversando com as outras campanhas para a gente poder criar um ambiente saudável e propositivo para a cidade”, disse o prefeito Ricardo Nunes.