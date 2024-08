Marçal ironiza a atuação de Carlos Bolsonaro na campanha de Ramagem: “Posso te ajudar no digital”

“Cuida da sua eleição aí do Ramagem porque ele está tomando um pau no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem; se for precisar de ajuda, eu te ajudo com o digital. Aqui em São Paulo, eu já resolvi”, disse o ex-coach nesta segunda-feira, 26, dirigindo-se a Carlos.

Marçal também alfinetou o vereador sobre sua disputa eleitoral. “Você vá cuidar do Rio de Janeiro. Veja se você ganha de novo a eleição para vereador e cuida da prefeitura, porque o Paes vai levar no primeiro turno, como eu aqui em São Paulo”, disse. Até a noite desta segunda, Carlos não se manifestou em suas redes sobre a provocação.