Marçal publica pedido de desculpas a Malafaia e diz que eleição em São Paulo ‘já está decidida’

No 7 de Setembro, o candidato chegou no fim do evento e foi barrado de subir no trio elétrico de Jair Bolsonaro (PL). Segundo Malafaia, Marçal evitou participar antes por ter receio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), principal alvo de ataques durante o evento. Ao Estadão, o pastor chamou o ex-coach de “otário” e afirmou que ele tentou “lacrar” com o episódio.

Bolsonaro, com quem o ex-coach ensaiava uma aproximação nas últimas semanas, se incomodou com a atitude de Marçal e disse que o candidato queria “fazer palanque às custas dos outros” e que foi impedido de subir no trio “por questões óbvias”. O ex-presidente também publicou um vídeo em sua lista de transmissão no Telegram classificando o candidato do PRTB como “traidor”, “arregão” e “aproveitador”.