Marcelo Freixo será presidente da Embratur no novo governo Lula após derrota no Rio

BRASÍLIA - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) será presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O convite foi feito pela futura ministra do Turismo, Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Waguinho. O político foi derrotado neste ano na disputa pelo governo do Rio e ficará sem mandato.

Leia também ‘Não tem como agir diferente. O povo escolheu Lula. Vamos trabalhar juntos’, diz Cláudio Castro

A bancada do PT no início de novembro na Câmara dos deputados em Brasilia-DF. Na foto, José Guimarães (PT-CE) e Marcelo Freixo (PSB). Foto: Wilton Junior/Estadão

Freixo chegou a ser cotado para o Ministério do Turismo, mas o presidente diplomado, que tomará posse neste domingo, 1.º, decidiu dar o comando da pasta ao União Brasil, partido de Daniela. O petista negociou espaço no governo a legendas de centro com o objetivo de aumentar sua base parlamentar no Congresso, mas enfrentou dificuldades nas negociações.

Como mostrou o Estadão/Broadcast em 21 de dezembro, depois de ser descartado para o Turismo, o destino de Freixo no governo estava entre a presidência da Embratur e a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça, cargo que acabou ficando com o deputado federal Tadeu Alencar (PSB-PE).

“Quero agradecer a @DanielaWaguinho e ao presidente @LulaOficial pela confiança. Vamos trabalhar juntos para reconstruir a Embratur e transformar o turismo num instrumento de desenvolvimento sustentável e geração de emprego. O Brasil voltará a ter protagonismo no setor”, escreveu Freixo no Twitter. Ele atuou no grupo temático de turismo durante a transição.

Quero agradecer a @DanielaWaguinho e ao presidente @LulaOficial pela confiança. Vamos trabalhar juntos para reconstruir a Embratur e transformar o turismo num instrumento de desenvolvimento sustentável e geração de emprego. O Brasil voltará a ter protagonismo no setor. https://t.co/4H9BoekPQ8 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 31, 2022

Também nas redes sociais, Daniela confirmou o convite e disse que o deputado vai auxiliá-la a “reconstruir” o turismo brasileiro, reforçar a imagem do Brasil junto aos mercados internacionais e, dessa forma, atrair mais turistas para o País.

Freixo concorreu neste ano ao governo do Rio, mas perdeu a disputa para o governador Cláudio Castro (PL), que se reelegeu em primeiro turno, com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Com histórico de atuação na esquerda, Freixo fez acenos ao centro durante a campanha ao escolher como candidato a vice em sua chapa, por exemplo, o ex-prefeito do Rio Cesar Maia, do PSDB.