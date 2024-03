Chamada de intentona comunista, a rebelião explodiu em Natal (RN) e se espalhou por unidades do Exército do Recife e do Rio. O cabo Mello uniu-se aos revoltosos do 29.º Batalhão de Caçadores, no bairro do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes (PE), e marchou em direção ao Recife. Começa ali o caminho que ligou sua vida à do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Em 1938, entrou para a legenda. Estava preso. Posto em liberdade em 1942, foi para o Rio de Janeiro. Mello cuidou do imóvel onde se escondia o líder comunista Luiz Carlos Prestes, após a decretação da ilegalidade da sigla, em 1947. Nas décadas seguintes, manteria relações com o serviço secreto soviético, a KGB, e ocuparia cargos no Comitê Central, na Executiva e no Secretariado do partido durante a clandestinidade no Brasil, o exílio em Moscou e a volta ao País, após a anistia de 1979. Era conhecido como Pacato.

Em 1992, acompanhou a maioria dos colegas, quando Roberto Freire decidiu abandonar símbolos, nome e ideologia, transformando o PCB em PPS. Pacato era objeto de homenagens dos antigos colegas até o aparecimento do sargento Marival Chaves, ex-integrante do Centro de Informações do Exército (CIE), que revelou a identidade de Mello como o agente Vinícius, um espião cooptado em 1974 pelo capitão Ênio Pimentel da Silveira, o Doutor Ney, do Destacamento de Operações de Informações (DOI) do 2.º Exército. Quase ninguém na legenda acreditou na acusação. Era a palavra de um homem da ditadura contra a de um velho comunista.