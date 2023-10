Ao silenciar sobre o Hamas, parte da esquerda esquece o compromisso com a democracia

O jornalista Robert Fisk contou certa vez que seus vizinhos em Beirute, palestinos refugiados, mostraram-lhe a chave da casa que outrora tiveram em Haifa, em Israel. O imóvel era então ocupado por judeus nascidos em Chrzanow, na Polônia. Por sua vez, a casa polonesa dos israelenses era habitada por uma mulher repatriada de Lemberg, na Ucrânia, após a cidade passar para a União Soviética.

Terroristas do Hamas transportam um civil israelense capturado no Kibbutz Kfar Azza em direção à Faixa de Gaza, no sábado, dia 7 dw outubro Foto: AP Photo/Hatem Ali

Quem culpa só “o colonialismo britânico” ou “o sionismo” pela crise em Gaza parece esquecer os acontecimentos da Mitteleuropa, na 2.ª Guerra, e o Holocausto. Tudo se resumiria às origens ilegítimas do poder? Como observou Slavoj Zizek, a ideia de um “crime fundador” sobre o qual os Estados se baseiam seria acobertada por nobres mentiras a respeito da origem heroica das nações. “O infortúnio de Israel é ter-se estabelecido como Estado-nação com um ou dois séculos de atraso, em condições nas quais os crimes fundadores deixaram de ser aceitáveis.”

A aparente antinomia que torna possível defender convincentemente as causas da Palestina e de Israel desaparece quando surge o terrorismo. Não só pelo imperativo da condenação à violência na política, mas em razão da característica do terror, que está além da discussão sobre opressores e oprimidos.

Michael Walzer assim definiu o terrorismo: “A aleatoriedade é característica crucial da atividade terrorista”. Para que o medo se espalhe, ele deve matar não só autoridades e soldados. A morte precisa chegar a qualquer indivíduo para que todos se sintam expostos e exijam que seus governos negociem. Eis o plano e a lógica do Hamas.

Ao silenciar sobre esse método, parte da esquerda no Brasil esqueceu até a lição de Lenin sobre os socialista-revolucionários: “Ao incluírem o terrorismo no seu programa e o defenderem como um meio de luta política, estão causando os mais terríveis e sérios danos ao movimento, destruindo os laços indissolúveis entre o trabalho socialista e a massa”. Prefere-se Frantz Fanon e sua “violência libertadora do colonizado”. Fanon queria o direito à retaliação.

Foto tirada pelos brigadistas em 20 de abril 1978 mostra o ex-primeiro-ministro italiano Aldo Moro antes de ser executado pelos terroristas das Brigadas Vermelhas. Foto: AFP PHOTO EPA/ANSA FILES

Nos anos 1970, as Brigadas Vermelhas na Itália atacavam os capatazes das fábricas. Atiravam nas pernas de quem os “oprimia”. Chamavam a isso de gambizzare, algo como “pernalizar”. Os brigadistas diziam colpirne uno per educarne cento, atingir um para educar uma centena. Enrico Berlinguer, então secretário do PCI, ao saber do sequestro de Aldo Moro, fez o partido comunista dar o voto de confiança ao governo do democrata-cristão Giulio Andreotti. Não cedeu ao terror. Em um mundo multipolar é preciso um novo compromisso histórico pela democracia. E repudiar claramente o terror e a sua violência.