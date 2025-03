Análise | As medidas do Exército para reformular e diminuir o poder dos kids pretos após o plano do golpe

O tema foi discutido por generais na semana passada em Brasília, quando o general Guido Amin tomou posse como ministro do Superior Tribunal Militar (STM) e o Alto Comando do Exército (ACE) se reuniu para decidir promoções. O diagnóstico no Estado-Maior é de que o COpEsp, cuja sede fica em Goiânia, tornou-se uma espécie de “exército dentro do Exército”, com autossuficiência excessiva, desempenhando funções além daquelas para as quais foi programado: ações de comandos e de forças especiais.

A primeira medida do general Richard Nunes, chefe do Estado-Maior do Exército, para reverter esse quadro foi retirar do COpEsp do curso de operações psicológicas. Ele foi transferido para o Centro de Estudos de Pessoal (CEP), no Rio. Além disso, o Exército decidiu diminuir o total de vagas no Curso de Ações de Comandos (CAC) de 70 para 48. O curso é feito no Centro de Instrução de Operações Especiais (C I Op Esp), em Niterói (RJ). Ele é obrigatório para quem pretende ser um kid preto.

A redução das vagas serve para adaptar seu número à necessidade real de formação de militares para o setor. Além da redução na porta de entrada para o COpEsp, um grupo de trabalho da Força Terrestre vai entregar neste mês um relatório para propor o enxugamento de suas organizações militares. A ideia é preservar dos cortes apenas as unidades centrais do COpEsp: o 1.º Batalhão de Ações de Comandos (1.º BAC) e o 1.º Batalhão de Forças Especiais (1.º BFEsp).