Análise | Marinha assina acordos para sistema antidrones em central nuclear, navios anfíbios e novo míssil

Depois de buscar um novo radar marítimo, a Marinha do Brasil assina hoje acordos de cooperação técnica para comprar um sistema antidrone para a defesa de instalações críticas, um protocolo de intenção para a compra de dois navios anfíbios ingleses da classe Albion e o compartilhamento da propriedade intelectual da nova versão do míssil Mansup, o ER.

O prédio do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), que pertence à Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM), em Iperó (SP), e deve contar cm proteção antidrone Foto: MARINHA DO BRASIL

PUBLICIDADE O primeiro documento será assinado na LAAD Security & Defence 2025 – feira de defesa e segurança, que acontece no Rio –, com a Marinha Real Britânica. O acordo prevê a aquisição dos navios HMS Albion e HMS Bulwark. Ambos são projetados para operações, transportando tropas, veículos e com convés para helicópteros. Em 2023, a Marinha aposentou o Navio de Desembarque de Carro de Combate (NDCC) Mattoso Maia, um navio anfíbio que serviu por 30 anos a Força Naval. Em seguida, o comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, acompanhado do diretor do sistema de armas da Força, almirante Carlos Zampieri, deve anunciar a assinatura de um acordo de cooperação técnica para a aquisição de um sistema de defesa militar antidrone para proteger locais como o Centro Industrial Nuclear de Aramar, em Iperó (SP) – e seu Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE) – e a base de submarinos em Itaguaí (RJ). O sistema fabricado pelo Grupo Edge, dos Emirados Árabes Unidos, deve incluir a possibilidade de transferência de tecnologia para o Brasil e o desenvolvimento dele para equipar embarcações, como o porta helicópteros Atlântico. Além disso, todo o equipamento e sua cadeia logística estão fora das restrições da Regulação Internacional do Tráfico de Armas (ITAR, na sigla em inglês).

O 5.º lançamento do míssil antinavio brasileiro Mansup, feito em 2023, a partir da Fragata Liberal Foto: Marinha do Brasil

Trata-se da legislação americana que dá ao Departamento de Estado dos EUA o poder de controlar a exportação de tecnologias militares. No mês passado, o Exército lançou uma consulta pública para a aquisição de três tipos de drones na qual as empresas, sejam nacionais ou internacionais, só poderão participar da concorrência se não estiveram submetidas ao ITAR. Tudo em função da nova situação geopolítica mundial criada após a posse de Donald Trump.

O sistema antidrones da Marinha será capaz de fazer efetuar o chamado jamming, interrompendo a comunicação entre o drone e seu operador bem como o spoofing, ao enviar coordenadas de posição falsas para o sistema de controle do drone. O sistema já opera nos Emirados, protegendo 110 instalações em Abu Dhabi, como suas refinarias de petróleo.

Outro acordo que a Marinha deve assinar é o compartilhamento da propriedade intelectual da versão ER do míssil Mansup, com alcance de 200 km. Ambos os documentos envolvem o Grupo Edge, empresa dos Emirados Árabes Unidos, que adquiriu 50% da SIATT, empresa brasileira responsável pelo Mansup. A Força Naval já havia assinado outro acordo para a versão de 70 km de alcance do míssil.

O sistema de lançador de mísseis e foguetes Astros equipado com o míssil Mansup, da Marinha, embarca para manobras em Fortaleza em avião KC-390, da FAB Foto: Marinha do Brasil

O míssil nessa primeira versão deve estar pronto no fim do ano para equipar as futuras fragatas da classe Tamandaré. Já o Mansup-ER deve ficar pronto em um ano. Em dezembro, a Marinha testou o disparo do míssil pelo sistema Astros de lançamento de foguetes e mísseis, produzido pela Avibrás, que equipa o Corpo de Fuzileiros Navais para a defesa da costa brasileira – países como Angola, Nigéria e Indonésia têm interesse no equipamento.

Após ter sucesso com o lançamento do Mansup por navios e pelo Astros, a Marinha e o Grupo Edge pretendem desenvolver o míssil parta que ele possa ser lançado por helicópteros, aviões e por submarinos. A produção seria feita na fábrica da SIATT, no Vale do Paraíba, em São Paulo. A ideia seria integrar o Mansup aos sistemas das aeronaves A-4 Skyhawk, da Marinha, e Gripen, da Aeronáutica.

A estimativa atual é que as versões para aviões e helicópteros do Mansup-ER estejam prontas em dois anos. Em uma primeira encomenda, a Marinha planeja adquirir 30 unidades do Mansup-ER. Ele seria equipado com um sistema que neutraliza contramedidas eletrônicas. O grupo Edge está ainda desenvolvendo um torpedo light para ser lançado por embarcações e helicópteros. E assinou um acordo para a produção de 120 mísseis anticarro Max 1.2 com o Exército.

O almirante Zampieri assina em nome da Marinha o acordo para a produção o desenvolvimento de radares na Laad Foto: Marinha do Brasil

Na tarde de ontem, a Marinha anunciou um acordo com a empresa Omnisys para desenvolver um radar naval de busca com “forte conteúdo nacional, destinado inicialmente aos navios-patrulha de até 1.800 toneladas”. O objetivo é reduzir a dependência externa do Brasil no “campo dos radares para aplicação naval”. A Omnisys é uma subsidiária do grupo francês Thales, o que também demonstra a opção por parcerias com a França e outros países fora do ITAR.